Me he emocionado yo más que los Reyes en la jura de bandera de la Princesa de Asturias. Conceptos como Dios, Patria y Rey no me resultan dignos de atención porque sí. Pero también creo que doña Leonor en la Academia de Zaragoza es lo ... mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. El viernes veía a Jordi González empezar su programa diciendo que la princesa, que será jefa de las Fuerzas Armadas, juraba hoy bandera (el viernes fue la ofrenda a la virgen del Pilar).

Y dijo «pobre chica». O «pobre niña». Hombre, mejor ser un rico desconocido. Pero la de la Princesa de Asturias es una educación privilegiada. Hasta ahora y a partir de ahora. Ese paso raudo por los tres ejércitos (a partir de la jura de bandera, doña Leonor pasa a segundo curso). Navegará en Elcano. Pilotará aviones. Qué privilegio. La virgen del Pilar, el arzobispo castrense, una princesa y 'Banderita' (sonó) son más modernos que el republicanismo odiador de izquierda y derecha.

