Comenta Compartir

Leo un artículo donde se preguntan por qué ya casi no comemos conejo. Y me siento tan fuera del mundo como con el escándalo de ... los universitarios de Logroño. ¿Que no se pueden decir burradas en un grupo de WhatsApp? Otra cosa son las novatadas. Habrá que recordar lo del colegio mayor Elías Ahúja. Aquello fue a grito pelado. Aquella otra denigración de las mujeres. Los gritos de putas. Hubo una denuncia a la Fiscalía, no de las que recibían los gritos, sino del Movimiento contra la Intolerancia. Se archivó. No había delito de odio, pese a lo irrespetuoso o insultante para las mujeres.

La Universidad de La Rioja puede tomar las medidas que quiera, pero escribir «últimamente son muy putas todas» o «hay que partirles las bragas» en privado no parece para echarse las manos a la cabeza. Pam pide «medidas serias para que el machismo deje de ser algo habitual». A ver qué se le ocurre para que el agua no moje. Yo me voy a comer un arroz y conejo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Feminismo

Universidades

Logroño

Educación