Apocalipsis barato

Rosa Belmonte Martes, 31 de enero 2023, 02:42 Comenta Compartir

El apocalipsis se ha abaratado. Ya no hablamos del valle de Josafat y el final de los días. M. Night Shyamalan estrena película ('Llaman a ... la puerta'), una propuesta apocalíptica. A la vez, el Reloj del Juicio Final está más cerca que nunca del apocalipsis, nos cuentan. Este año, la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos adelanta las manecillas del Reloj del Juicio Final. Dice el cineasta que cada generación ha sentido que ha estado cerca del fin del mundo, pero ninguna tanto como nosotros. ¿Cómo vamos a estar más asustados que quienes vivieron la Guerra Fría? Él cree que hemos normalizado el apocalipsis, que lo que tiempo atrás podría tomarse como una señal del fin del mundo no es ahora más que otra noticia. Shyamalan contra Pitita Ridruejo («A mucha gente no le conviene que llegue el apocalipsis»). Aunque no sepa quién es, pese a que diga tener más que ver con un cineasta español que con uno de Hollywood.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión