Ni aplauso ni abucheo

Rosa Belmonte Domingo, 19 de febrero 2023, 00:54

Los periodistas no aplauden. Los periodistas no abuchean. Los periodistas de servicio, como los policías de las películas. Si en la tribuna de prensa de, ... no sé, el Open Mutua Madrid un periodista aplaude a Nadal, se le mira por encima del hombro y preguntándose de dónde habrá salido ese palurdo. El viernes, Pedro Sánchez fue al desfile de Teresa Helbig en la Mercedes-Benz Fashion Week, vulgo Cibeles. He leído a Carmen Mañana que hubo periodistas de moda que al irse le abuchearon y gritaron «dimite ya».

Feijóo ha anunciado que va a verse con ciudadanos no seleccionados, a puerta fría, porque quiere que se vea la diferencia. Es decir, que Sánchez no puede ir a ningún sitio si no es territorio amigo (como lo de la petanca o los jóvenes que cobraban el salario mínimo). A ver, tampoco puede estar tan seguro Feijóo. Igual que un abogado no debe hacer una pregunta cuya respuesta no conozca. ¿Pero periodistas abucheando a Sánchez? Qué vergüenza.

