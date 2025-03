Anuncio anticonceptivo

Leo que una de las campañas publicitarias del año es el anuncio de Bimbo. El de una madre con hijas pequeñas a la que no ... da la vida para llevarlas al colegio, quitarles los piojos, ir al dentista, presentar sus proyectos de trabajo... Si es para que se hable, vale. Pero ese aspecto entre spot de Casa Tarradellas y el ajetreo doméstico de 'La gran familia' me resulta anticonceptivo.

Aunque me haga gracia el descapotable (como la madre de una amiga llamaba al sándwich al que se hace un agujero redondo para que asome la yema del huevo) y me encanten los sándwiches de queso, de mucho queso derretido que se salga por los lados. Pero a lo que me recuerda el anuncio, la madre y las hijas es a 'Evil', la serie de los King. Kristen es una psicóloga clínica y escéptica que se une a un cura y a un científico para investigar milagros y posesiones demoníacas. Que no se queje la del anuncio, que no tiene que enfrentarse a Satanás ni tiene cuatro hijas.