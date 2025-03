Anticonceptivos

No sé si es creíble que Ana Rujas se convierta en Lola Dueñas

Qué miedo da Lola Dueñas en 'La mesías'. Aunque no sé si es creíble que Ana Rujas se convierta en Lola Dueñas (Rujas interpreta al ... personaje de joven, luego viene Lola Dueñas y, al final, Carmen Machi). Una amiga (y madre) que me escuchó decir eso me explicó por qué sí era creíble que Rujas mutara en Dueñas: «¡Por la maternidad!». Adriana Lima fue al estreno de 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes' (ponte título, si eso) y se fotografió con su familia. La gente enredada criticó su cara hoy. Los ojos parecían achinados, pero la exmodelo colgó una foto sin maquillar donde los ojos están tan redondos como antes. Y dio las razones de su rostro: «Es la cara de una madre cansada. Madre de una niña adolescente, dos preadolescentes, un niño de un año que está aprendiendo a gatear y tres perros. Gracias por vuestra preocupación». Ya decía mi madre lo de «No tengas críos». Le faltó advertirme: «Y si te habla Dios, huye».

