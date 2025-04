La amnistía aprox

Comenta Compartir

Félix Bolaños, después de autofelicitarse, autofelarse y autovitaminarse, dijo donde Alsina que los beneficiados por la amnistía «son 372». Los que tienen causas penales pendientes. ... La misma mañana, Ferreras conectó con el portavoz de Junts, Josep Rius. Este dijo que el número se acerca al «millar de personas». Aclaró (si eso es aclarar y no confundir) que «hay diferentes cálculos», que no es «una cifra exacta». Si será buena la ley que ni eso está claro. Los jóvenes dicen mucho «aprox». No soy muy partidaria de los adverbios terminados en mente, pero prefiero aproximadamente a aprox, que suena a empresa exportadora de tomates sin hepatitis. Los Cien Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema que permitieron a Fernando VII imponer un absolutismo más absoluto que el de 1814 no eran 100.000. Eran 95.000 franceses, pero se redondeó para causar más impacto. La política práctica consiste en ignorar los hechos. También los números.

