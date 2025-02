Comenta Compartir

En 'Amanece que no es poco', Luis Ciges confiesa al cabo Saza que mató a su mujer. «¿Por qué la mató usted?». «Porque era muy ... mala». Yolanda Díaz sigue en su demonización de Feijóo. En la entrevista de este domingo en El País dice: «Feijóo no tiene escrúpulos ni proyecto de país». «España piensa que es un hombre moderado. No lo es en absoluto». Y del debate: «Un Feijóo que mintió desde el minuto menos uno de manera reiterada faltándole al respeto a los españoles. Esto es muy grave. Ese es Feijóo. El Feijóo cuyas amistades, todas, son peligrosísimas. Y no solo la de Marcial Dorado…». Todas las amistades peligrosas. Cielos.

Decía el otro día en el periódico Daniel Innerarity que «hay una profunda hipocresía en muchos actores políticos en la estigmatización del adversario». Sostiene que «no creen en la gravedad de aquello sobre lo que se rasgan las vestiduras». Para Yolanda Díaz, Núñez Feijóo es muy malo. Pero ya sabemos que todo es ficción. O mentira.

