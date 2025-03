Cuando me llega una carta de Hacienda lo que más me gusta es que llegue con carta de pago

Comenta Compartir

El lunes fui al banco. Hasta aquí no parece interesante. Tampoco va a mejorar mucho. Fui a hacer cosas de las de toda la vida: ... sentarse delante de una señora y, en mi caso, hacer un pago a Hacienda. Cuando me llega una carta de Hacienda lo que más me gusta es que llegue con carta de pago. Me gusta tanto como que me saquen sangre (de verdad me gusta verlo) o sacar pelos de los desagües, que también me gusta. De mis desagües, claro, que tengo mucho pelo.

Había un chico delante de mí. Se sentó y dijo que el cajero se había comido su tarjeta. Y a continuación preguntó a la señora del banco, una señora de mediana edad y de apariencia normal: «¿Qué tal le está yendo la mañana?». «Muy bien, ¿y a ti?». Luego dijo al chico que no tenía que haber bloqueado la tarjeta, que con apagarla desde la 'app' era suficiente. Añadió: «Tienes un pelo muy bonito». Cuando me tocó no dijo nada de mi pelo. Da igual, estaba contenta por la amabilidad de los desconocidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Hacienda