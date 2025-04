Un admirador, un siervo de Franco

Comenta Compartir

Escribía Isabel Coixet en XL Semanal que no podemos sobrevivir sin mirar a otro lado. Bardem ha agradecido el premio Donostia, pero dice que no ... está el mundo para celebrar. Por Gaza. Podría ser por las mujeres afganas. Y eso mirando lejos y no a la miseria más cercana. Cuenta Coixet que en la película 'Les barbares', de Julie Delpy, un pueblo acoge a una familia ucraniana, pero les mandan a una familia siria. Y no es lo mismo. Somos solidarios, pero de lo que nos gusta. Por otro lado, José Zaragoza, diputado socialista que preside la Comisión Constitucional de Congreso, ha tuiteado tras la foto de Feijóo y Meloni: «Un admirador de Franco saludando a una admiradora de Mussolini». Lástima que José no sea Óscar, podría formar trío con Los Óscar (Puente y López). Pero antes González (pin y) Pons acusó al Gobierno de estar implicado en el golpe de Estado de Venezuela. Muy almodovariano. Para no despreciar a todos hay que mirar a otro lado.

