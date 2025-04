Comenta Compartir

Meloni ha recibido a Feijóo con un chaleco de lana que no me pondría yo ni en el corredor de la muerte. Es feo, no ... inadecuado. Sánchez ha ido al Congreso sin corbata. Y a la diputada de Podemos Martina Velarde la han puesto verde por el vestido blanco de tirantes tipo bustier que llevaba en la tribuna del Congreso. Leo que ha sufrido «ataques sexistas». En 'Douglas is cancelled', el agente del protagonista, en la picota por soltar algo sexista en una boda, no tiene claro cuál es la diferencia entre comentario sexista y misógino. Ni yo.

Insultos aparte, de fachas, sostiene Velarde, si a uno no le parece adecuado ese vestido para hablar en el Congreso, ¿es sexista? Los diputados en camiseta también me parecen mal. ¿Y no es sexista que un diputado socialista en la Asamblea de Madrid diga que en el PP tienen envidia de Sánchez por lo bueno que está? Ha dicho «envidia repugnante». Se nota que es venezolano. Lo adecuado es «envidia cochina».

