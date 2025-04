Su abogada dijo cuando Rubiales declaró en la Audiencia Nacional que su cliente se encontraba afectada por un acto humillante, que no digo que no

Un año por el beso, que es agresión sexual. Año y medio por un delito de coacciones. Antes el beso en los morros a la ... vara que tuvieron que dar a Jennifer Hermoso para que hiciera y dijera lo que Rubiales y los suyos querían que hiciera y dijera cuando les vino la ola. Dos años y medio de prisión pide el fiscal en su escrito de acusación para Rubiales. Tampoco envidio la vara que darían a Hermoso por el otro lado para ir contra Rubiales y denunciar semejante agresión sexual. Su abogada dijo cuando Rubiales declaró en la Audiencia Nacional que su cliente se encontraba afectada por un acto humillante, que no digo que no. Clara Serra (pocos saben más de consentimiento) tras producirse los hechos: «El derecho debe poder discriminar y distinguir y la sociedad también. Rubiales debe dimitir por una muestra de sexismo deplorable (…), no por ser un agresor sexual». El delito de agresión sexual sale de la ley vigente. Qué tiempos. Y qué patán.

Luis Rubiales