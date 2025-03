Ábalos, ni avalista

Comenta Compartir

Sorprende un político que vaya solo a una radio o una televisión. El miércoles Ábalos llegó en taxi a Onda Cero. Solo. No estrenó su ... escaño mixto, tenía faena defendiéndose en los medios. A lo largo de la mañana subió el tono, de melodioso y calmado a más enfadado («no queréis entenderme») cuando hablaba con Susanna Griso. Había dicho que el móvil se le fundía en negro muchas veces. Se estaba fundiendo él. Calentándose. «La última vez que vine estábamos acompañados de humoristas», dijo a Alsina. También que no tiene manta de la que tirar, que no es una bomba de relojería y que el cuerpo no le pide contar cosas. Y calmado o enfadado, no te creías nada.

Habló del riesgo reputacional y de lo que los bancos llaman riesgo de solvencia. Contó que no le han dejado ser avalista en un préstamo. Está bien que defienda su nombre y su reputación. La reputación es una abstracción pero, ¿de verdad creía que antes de saltar lo de Koldo tenía buena reputación?

