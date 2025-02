El Dúo Dinámico por boca de Manolo de la Calva: «Me enfada que triunfe el relato feminista radical y que muchas mujeres nos vean a ... todos los hombres como asesinos, violadores y maltratadores». Bueno, y luego están los hombres que dicen relato. Volviendo a Bernard Pivot, en 1990 llevó a Gabriel Matzneff a su programa y le preguntó: «¿Cómo es que usted se ha especializado en las colegialas y las chiquillas?». Hubo risas, pero Denise Bombardier dijo que Matzneff le parecía despreciable.

Cuando Vanessa Springora, una de esas chiquillas en las que se especializó en la vida real, publicó 'El consentimiento' (ahora película), Pivot pidió perdón. Springora no sufrió violencia de la de aquí te pillo aquí te violo. Era otra cosa, aunque ahora todo parezca igual. Stormy Daniels en el juicio contra Trump dijo de su encuentro que no se opuso al sexo con él, pero que tampoco lo consintió, que sintió desequilibrio de poder. Eso no se entendía en 1990.