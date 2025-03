En la sección 'Deportistas a los que nos gusta odiar', Nick Kyrgios es el más aventajado del circuito de tenis. Ante la final de Wimbledon ... del domingo, el problema de primer mundo era con quién ir. Si con Djokovic (aunque acumulara otro título de Grand Slam) o con el australiano abofeteable. Tan abofeteable él como su equipo en el palco. Era para pasar corriendo por allí con la mano bien abierta como en 'Habitación para cuatro', de Mario Monicelli, cuando daban tortazos a la gente que sacaba la cabeza del tren.

Porque una cosa era John McEnroe encabritándose contra todo mientras jugaba con Björn Borg y machacaba su Dunlop Maxply de madera y otra este tipo del que acaba molestando todo: los tatuajes, la gorra para atrás, el chaleco (¿pero esa qué clase de prenda es? Si parece un peto para entrenamientos de fútbol). Y, claro, está su comportamiento asilvestrado. Vale que por llegar a la final ha ganado más de un millón de libras, pero durante el torneo ha acumulado 16.700 euros en multas (2.900 en la final, y eso que ahí fue de lo más contenido comparado con otras veces).

Pero ese quejarse de la chica del vestido o ese ponerse a hablar solo eran de quinta. «Todo el rato igual. 40-0. Y entonces, 40-15, 40-30. Siempre pasa algo». Así hablando solo me recordaba a Pozí cuando se ponía a interpretar 'Ama Rosa'. Y, ¿saben?, cuando hacía eso la mayoría de los telespectadores que lo descubrió en 'Crónicas marcianas' no sabía qué estaba diciendo. Demasiado jóvenes para saber que 'Ama Rosa' era un famoso serial radiofónico. Es lo que pasa con la generación que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco o que lo asesinaron. También es un problema del primer mundo. Pero de los que importan.