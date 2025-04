Roger o la esperanza

Comenta Compartir

Hace unos días me encontré con Rogelio. Venía como siempre, con andares resueltos y gesto desarmado, por el Paseo Alto. No necesitó mirarme dos veces ... para reconocerme. Y nos saludamos con más afecto del que cabría esperar para dos personas que hace tanto que no se ven y que mantuvieron relaciones, en ocasiones difíciles, a partir de las atenciones prestadas desde los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Cáceres.

«Ya no vivo en las minas», me dijo. «Hace un par de años que dejé de vivir en los pisos sociales de Aldea Moret». «Con los perros tampoco ando, eso lo dejé antes incluso». El tema de 'vivir de los perros' se volvió complicado, teniendo que estar en 'las Minas'. Roger, que es como le llamo porque me lo consiente, es un tipo corpulento, frisando los 70, pero no los aparenta. Después de que fuese desalojado de la vivienda donde vivía con su difunta madre en San Marquino, deambuló por los servicios sociales, con una dignidad apabullante. Acarreando siempre, hasta que pudo, su rehala de perros que cuidaba utilizaba, alquilaba, o prestaba (realmente no sé muy bien que hacía con ellos). Siempre me pareció un personaje sacado de 'Las ratas', la novela de Delibes. Y tenerlo tan cerca me produce un interés antropológico. Pensando que esta 'tipología' social, está en extinción y Cáceres sigue siendo un lugar privilegiado para acercarse a estos mundos paralelos. Un tipo solitario, que le veo con la misma fortaleza que hace más de 30 años, cuando lo traté por primera vez en labores profesionales que sin embargo fueron tornándose, como en otros casos, en respeto, consideración y admiración personal hacia gentes que en durísimas condiciones logran salir adelante. Roger es la esperanza. Beatriz Oliveira, que fue conocida como la portuguesa, y murió calcinada en el piso de Germán Sellers de Paz, es nuestro fracaso.

Opinión