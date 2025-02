Habiendo sido educada en la religión católica, siempre me sorprende cuando le preguntan a Tamara Falcó por su fe, como si fuera creyente de una religión extraña

Como diría Paul Éluard y un anuncio de colonia, hay otros mundos, pero están en este. Habiendo sido educada en la religión católica, siempre me sorprende cuando le preguntan a Tamara Falcó por su fe, como si fuera creyente de una religión extraña. Andamos siempre ... a vueltas de si uno se santigua o no. El rey Felipe ante el féretro de la reina de Inglaterra en Westminster Hall (la Reina, no).

Pero incluso siendo culturalmente católica hay cosas que chocan. Por ejemplo, esas jóvenes americanas subiendo de rodillas la Escalera Santa en San Juan de Letrán. Y ahora leo que más de ocho mil jóvenes llenaron la plaza de toros de Vistalegre para rezar a ritmo de Hakuna, que presentaba disco, 'Qaos'. Es una asociación privada de fieles con personalidad jurídica propia que reza a través de la música. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando los jóvenes, de rodillas, interpretaron una canción por la gente que más sufre. Y no había entradas.

