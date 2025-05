Roces entre China y Estados Unidos

Comenta Compartir

Xi Jinping y Joe Biden comenzaron esta semana con una videoconferencia que se alargó durante casi cuatro horas. La conversación se produjo días después de ... que la Cumbre del Clima de Glasgow se cerrara sin grandes avances y sin la participación de China en el cónclave en la ciudad escocesa. Fue uno de los grandes temas que abordaron los grandes líderes que, sin embargo, no trataron los Juegos Olímpicos de Invierno que Pekín acoge entre el 4 y el 20 de febrero. Una cita con la que el régimen comunista quiere volver a deslumbrar al mundo por su capacidad organizativa –como sucedió en 2008– y que está siendo aprovechada por diferentes organizaciones –al igual que ocurrió hace trece años– para reclamar a los líderes democráticos que presionen a China. La situación de Taiwán, la persecución de la minoría uigur o el respeto a los derechos humanos son los argumentos de diferentes ONG. La diferencia radica en que Biden sopesa la idea de realizar un boicot diplomático, que consiste en que Estados Unidos no tendría ninguna delegación oficial en la cita olímpica. No afectaría a los deportistas. Un mínimo gesto de protesta que solo sirve para tensionar un poco las relaciones entre las dos potencias.

