El robo de Atrio

Mientras en toda España se suspenden juicios, algunos muy importantes, relacionados con necesidades tan básicas de las personas como el poder subsistir, en Cáceres sí ... se celebra el juicio de Atrio. Anteriormente también demostró su poderío cuando la Policía Nacional, con dinero de todos los españoles, resolvió de forma rápida el asunto, cuando hay personas que llevan años desaparecidas y sus familiares solicitando más medios para esclarecer estas desapariciones. No juzgo que estos empresarios tengan esa millonada en vinos, pero debería ser su responsabilidad el velar por su seguridad y no ponérselo tan fácil a esos ladrones de guante blanco. Hay que reflexionar si los medios de comunicación no están contribuyendo a generar una publicidad gratuita, que además estos empresarios no necesitan, que supera el valor de esos afamados vinos, valor que ya les pagó el seguro. En fin, problemas del primer mundo.

Cartas al director