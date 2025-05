Comenta Compartir

Ojalá no haya decencia en RTVE. Al menos según el baremo de Pablo Iglesias. Le ha ofendido que un comentarista de fútbol dijera «los marroquíes ... roban y salen corriendo». Que si en RTVE hubiera decencia esa persona no trabajaría más en la pública. A veces no sé si Iglesias habla en serio o en broma. Vale que para Pla era indiferente, pero no sé si Iglesias está en eso, aunque en su Twitter la primera frase del perfil sea «persona non grata». También podía escribir: «A Federico le recuerdo a él cuando era gilipollas». Podía estar haciendo una gracia, pero si no lo parece no es una gracia. Se toma en serio una forma de hablar de cualquier deporte con pelota y porterías. La pelota se roba y se sale corriendo con ella a la portería contraria. Robar y correr es bueno si no lo haces con un bolso o un móvil. Otra cosa es el lenguaje de comentaristas futboleros, las tonterías y metáforas, los clichés. El racismo, si lo hubiera, sería lo de menos.

