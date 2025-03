El Día del Libro me llevó este año a Sevilla el mismo día en que se celebraba la final de la Copa de S.M. ... el Rey en el Estadio Olímpico entre el Betis y el Valencia. El tiempo predecía lluvias en las horas centrales del día y la tradición anunciaba mucho ajetreo por las calles entre banderas verdiblancas y rojigualdas. Y efectivamente, llovió bastante justo cuando ni en los aparcamientos ni en los bares ni en las calles cabía un alma, con olor a pólvora de los cohetes valencianos y los cánticos de ambas hinchadas. Todo un espectáculo bajo los soportales.

En la Casa del Libro no se cabía, pero no había entre sus anaqueles ningún lector ni lectora envueltos en una bandera de ninguno de los equipos, nadie llevaba puesta una camiseta con los colores de los contrincantes y no hubo un solo libro comprado que tuviera nada que ver con el fútbol. No sé si es casualidad.

Mi mesa de firmas estaba mirando a las cristaleras de la calle y vi desfilar grupos numerosos de ambas aficiones, cantaban, tiraban cohetes, tocaban trompetas, daban gritos. Había unos cuarenta y cinco mil valencianos en las calles de Sevilla y no sé cuántos miles más de béticos entusiasmados con el acontecimiento. En las avenidas circulaban los coches con dificultad porque más parecían intrusos los vehículos que los viandantes que se cruzaban por todas partes ignorando los pasos de cebra y los semáforos. Todo se parecía al caos, pero en honor a la verdad no vi malos gestos ni desmanes, al menos antes del partido.

De todo lo que vi, lo que más me llamó la atención fue una conversación con un conocido al que pregunté si era del Betis o del Sevilla. Hoy, del Valencia, me contestó.

Es realmente desconcertante por dónde han discurrido los sentimientos unidos al fútbol y hasta dónde han llegado las rivalidades entre clubes de diferentes ciudades y, lo que es más desquiciante, de la misma ciudad. Es fácil comprender la defensa de un equipo por simpatía, la identificación con unos colores por tradición familiar o por alineación con amigos. Se entiende que uno «sea» del Real Madrid, del Betis o del Badajoz, incluso se comprende que haya rivalidad entre ciudades o entre equipos punteros como el Real Madrid y el Barcelona, pero al menos a mí me cuesta un gran esfuerzo comprender que en una misma ciudad uno desee el fracaso de un equipo local.

No tendría relevancia si todo se quedase en el deporte. Uno quiere que gane uno u otro, sin más. Pero no es el caso, puesto que el rival no soporta ver a la otra afición triunfal. Por lo tanto, el objeto de la repulsa no es el equipo contrario sino quienes simpatizan con él, y uno llega a desear que la ciudad que lo vio nacer se quede sin un trofeo y sin los beneficios que acarrea con tal de ver fracasar al contrario. Nada más lejos del espíritu deportivo.