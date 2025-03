La risa de Hasbulla

Comenta Compartir

Por la muerte de María Fernanda D'Ocón me acordé de Enrique Fernández, el señor enano dentro de Patuchas. Ahora, cada vez que veo a ... Hasbulla también me acuerdo de Enrique Fernández. Mandar vídeos de Hasbulla se ha convertido en una actividad más normal estos días que comer torrijas. Hasbulla Magomedov es ruso, de Daguestán, tiene 18 años, cara de niño, sufre acondroplasia y de ello ha hecho su forma de vida. Dice ser más famoso que Cristiano Ronaldo. No son solo los millones que lo siguen en Instagram o TikTok sino las páginas de fans. Se ríe, conduce, fuma, bebe y lucha. Se anuncia una pelea con Abdu Rozik, músico con una enfermedad parecida. El combate del siglo, lo llaman. Que sí, que estamos con guerras y con dificultades para pagar recibos. Que estamos en el siglo XXI. Un amigo de Peter Dinklage le dijo que el mundo no necesita otro enano antipático. Pero, no sé, parece que sí necesita un enano simpático. Un ruso que caiga bien.

