Nuestros ríos huelen mal

Comenta Compartir

Escribir bien para decir los males que nos aquejan, decir aquello que está mal en nuestra ciudad, no es plato de buen gusto; pero hay ... que decirlo. Los ríos que atraviesan Badajoz huelen mal, sobre todo el Rivillas, donde vierten aguas sin depurar desde hace años, haciendo intransitable sus alrededores y vomitivos los paseos por sus orillas de hormigón. Otro tanto habría que decir del Guadiana donde un azud reventado desprende olores, y por tanto bacterias, que hacen insoportable, insalubre acercarse a sus orillas atestadas de porquería, resultando un peligro para la salud de las personas. El Gévora truchero, y único río sin presas en su cauce, llega a Badajoz calamitoso y sucio. Nuestro patrimonio natural convertido en cloaca. No sé si he escrito bien lo mal que está mi ciudad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora