Ríos y canales

Comenta Compartir

Las inundaciones recientes producidas en Extremadura por las abundantes lluvias, tan esperadas, parece que han sugerido a alguien que «los ríos no son canales» y ... no pueden limpiarse por ello. Pues que pregunten a quienes han inundado su casa en Gévora o barrido su parcela de regadío, dejándoles un peñascal. Hay un craso error en eso de limpiar los ríos, porque no se trata de hacerlo con un bote de Fairy, se trata de eliminar vegetación que puede crear diques de retención de agua, que hagan que el caudal se extienda lateralmente e inunde lo que pille, y que si después rompen se monte una como en el camping de 'Las Nieves'. También se trata de que los pantanos empiecen a soltar agua cuando deban por el pie de presa y no que se viertan por el aliviadero del dique, cuando han superado su capacidad. Se trata también que, como los seguros no cubren los desastres naturales, los afectados demanden al órgano responsable de cuenca, la confederación hidrográfica, los daños sufridos, y que «cada palo aguante su vela». Si se construye en los cauces de los ríos, supongo que las confederaciones son las facultadas para establecer las zonas inundables... No vaya a ser que aquello de que «cuando el monte arde en verano es porque no se limpia en invierno» sea cierto también para los ríos, es decir, cuando un cauce de sale de madre en invierno es porque en verano no se ha cuidado. Lo que pasa es que en los ríos y su control hay nulidades....

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora