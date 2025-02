Rigor constante contra la covid

Comenta Compartir

La afirmación por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que la cuarta dosis de la vacuna contra la covid iba a administrarse en otoño «para toda la población» introdujo ayer un pernicioso factor de confusión en un terreno que sigue resultando muy sensible para ... la ciudadanía, aun cuando el embate del coronavirus se haya retraído gracias a la inmunización y los esfuerzos colectivos. Una vez más, la máxima responsable del sistema sanitario español hizo pública una medida relevante, que compete también a las comunidades autonómas y afecta al conjunto de la sociedad, a través de una entrevista en un medio de comunicación, en la que incurrió en un error –esa cuarta inyección solo está aprobada para las personas mayores de 80 años– que tuvo que ser enmendado después por su ministerio. Las cuatro horas que se prolongó la confusión no contribuyeron a salvaguardar la finura, el rigor y la credibilidad que requiere la transmisión de mensajes, sean de Sanidad o de cualquier otra institución, que se proyectan de manera inmediata sobre la opinión pública y repercuten en la vida de los ciudadanos. Y en especial cuando el impacto de la covid-19 no se ha diluido aún totalmente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión