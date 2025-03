Comenta Compartir

Rishi Sunak es más rico que el rey Carlos. Al conservador y a su mujer les calculan 850 millones de libras frente a los 400 ... de Carlos y Camilla (esto no sé si creerlo). Se enriqueció trabajando para Goldman Sachs y varios fondos de inversión, pero es su mujer, hija de un multimillonario indio cofundador del gigante de software Infosys, la que engorda la fortuna matrimonial. Ya no son los tiempos en que un nuevo rico en el Gobierno era mirado con desdén. Desde dentro, no desde fuera. Michael Heseltine era un editor millonario antes de ser ministro de Thatcher. Algún ricachón del partido dijo con sorna: «El problema con Michael es que tuvo que comprar todos sus muebles». Sunak contó una vez que se había gastado 200 libras en una taza que mantiene la bebida caliente o fría, lo que se tomó como una extravagancia de rico. 200 libras suyas, ¿dónde está el problema? El peligro está en los muertos de hambre gastando dinero público al tuntún.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión