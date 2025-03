El reto demográfico en la región

a mejora de la coyuntura económica permitió reducir la tasa de paro en la región en 2023 y, con ello, la mejora de las cuentas ... públicas, por los estabilizadores automáticos y el aumento de los ingresos de la UE. La AIReF prevé para la región un déficit del 0,2% del PIB en 2023, por debajo del nivel de referencia del 0,3% fijado por el Gobierno, y una deuda pública del 23,1%. A pesar de esta mejora, el aumento del tipo de interés y la reactivación de las reglas fiscales en la UE en 2024, con la eliminación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permite los déficits excesivos, y con la presentación en abril por parte de la UE de nuevas propuestas legislativas, como que los países con déficit superior al 3% tendrían que hacer ajustes anuales del 0,5% del PIB o que el gasto neto debería estar por debajo del crecimiento económico potencial, podrían empeorar las cuentas públicas y llevar al gobierno regional a una situación de vulnerabilidad que le obligaría a poner en marcha ajustes graduales del gasto público y de reducción de deuda.

El menor gasto público provocaría el aumento del paro, es decir, la bajada de la demanda interna que, no podría ser compensada por un aumento de la demanda externa vía exportaciones por la pérdida de competitividad de los bienes regionales debido al aumento de los costes laborales unitarios desde el 2020 (en 2022 aumentaron un 4,6% por encima del 4,2% de la media nacional). En definitiva, daría lugar a la aparición de capacidad no utilizada en empresas y, por lo tanto, la migración de población hacia otras zonas con mayor dinamismo económico. Y esta última consecuencia es clave para el futuro de la región. El economista Piketty en su 'best seller' 'El capital en el siglo XXI' expone lo importante que es la población para el crecimiento económico y demuestra que este se explica por el aumento de la población y el de la mejora de sus condiciones de vida (el PIB per cápita). En el periodo de 2001 a 2021, la tasa de crecimiento media anual del PIB regional fue del 2,8%, que se explicaría por un crecimiento nulo de la población (en 2021 la población en la región era de 1.058.000 habitantes, ligeramente inferior a 2001), y un crecimiento medio anual del PIB pc del 2,8%. Luego, si las proyecciones de población para 2035 sitúan a la población en la región en 980.000 habitantes, la pérdida de población reducirá el crecimiento económico futuro de Extremadura. En consecuencia, el gobierno regional debería incidir en nuevas medidas para limitar el impacto de la pérdida de población, como puede ser la fijación de objetivos de creación de empleo, por ejemplo, los perdidos por el aumento de la productividad y que nos permita converger hacia tasas de paro y de ocupación nacionales.

Según el informe socioeconómico de los presupuestos generales de 2023 de la Junta de Extremadura, en 2021 el PIB en la región fue de 20.117 millones de euros, con un total de 397.000 ocupados, frente al PIB de 2020 de 18.891 millones y 386.000 ocupados, es decir, el aumento de la productividad superior al 2% posibilitó que el PIB de 2021 fuese alcanzado con 14.000 ocupados de menos. Por lo tanto, si según dicho informe en 2021 cada ocupado generaba en Extremadura un total de 52.263 euros, la creación de los 14.000 empleos habría aumentado el crecimiento medio anual del PIB y del PIB pc hasta el 3% en ese periodo.

Tradicionalmente las políticas económicas en la región están basadas en aumentar el tejido industrial, la innovación y fomentar la internacionalización de las empresas, pero estas siempre encontraron dificultades por las debilidades estructurales de la economía regional, como son la falta de infraestructuras y un tamaño de mercado pequeño incapaz de atraer inversiones. En consecuencia, se deberían incorporar nuevas medidas tendentes a aumentar la población que atenuasen las consecuencias de un ajuste fiscal en la región, para llegar al objetivo de superávit del 0,1% en 2025 del Programa de Estabilidad, y anticiparse a posibles crisis en los mercados financieros, como la de 2008.