Botoxcracia

Comenta Compartir

Ahí está el octogenario Joe Biden anunciando que se presenta a la reelección, con menos arrugas y más pelo que cuando empezó a comienzos de ... la década de mil novecientos setenta. Y tenemos al senil Trump para rato. El arte de gobernar está mutando en una gerontocracia que consolida la alianza entre apariencia y poder, alejando la participación y el compromiso ciudadano de los intereses de la gente joven. Pensemos en Berlusconi, en Putin, en Maduro, en Erdogan o en Xi Jimping. Hombres de verdad, duros, agresivos, despóticos, insensibles al sufrimiento. Todos ellos están en la pomada desde hace años, y a la vista está que no tienen intención alguna de echarse a un lado. En sus países no hace falta sangre nueva porque la suya es para siempre. Para ellos, el futuro no existe; es mejor mirar al pasado. A sus políticas, basadas en la melancolía de un ayer mejor, les acompaña el esfuerzo titánico por no envejecer. Es una lucha contra el tiempo, una batalla por la eterna juventud donde no hay término medio: vida o muerte. El que parezca viejo no sale en la foto. Una inyección por aquí, un estiramiento facial por allá, un injerto de pelo, una reducción de estómago y como nuevos, listos para renovar su imagen y, con ella, su forma de hacer las cosas. El mundo se arregla con un par de retoques estéticos. El ácido hialurónico engrasa la maquinaria autocrática, el bótox oculta el ocaso de la democracia. El cambio climático, la inmigración, la represión a quien piensa diferente, la pobreza y la guerra son sutiles líneas de expresión que se disimulan con facilidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora