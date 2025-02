Comenta Compartir

Hace unos días, los docentes nos encontramos con una propuesta de impulso por parte de Vox que corría como la pólvora en foros y grupos en redes sociales. Estaba destinada a erradicar de las aulas la manipulación ideológica de la historia, la ideología de género, ... la diversidad afectivo-sexual y la Agenda 2030. Tras años contemplando la paulatina implantación del Aula del Futuro por parte del anterior gobierno, un trampantojo digital que en nada solucionaba las necesidades reales de los centros educativos, aunque no le ponga nombre, el partido de Abascal apuesta por caminar en otro sentido, aventurando un modelo educativo basado en la melancolía y la añoranza de tiempos mejores: el aula del pasado. Esas sí que eran clases en condiciones, aquellas en las que pocas mujeres acababan sus estudios, se perseguía a los homosexuales (vagos y maleantes) o se hablaba con nostalgia de las conquistas del Imperio español. Pero, por más que se empeñen quienes apelan a un patriotismo rancio y a la hombría mal entendida, España camina por otros derroteros, y los avances en materia de derechos sociales están tan asentados que la escuela en este aspecto no es más que un reflejo de leyes construidas lentamente pero con firmeza, encaminadas a garantizar una vida en libertad e igualdad. Si adoctrinar es promover la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la violencia de género; si es dar herramientas a familias y jóvenes contra el consumo de pornografía; si es respetar a quien ama a alguien de su propio sexo; o si es poner freno al calentamiento global, urge adoctrinar en colegios, institutos y universidades, porque no hacerlo es atacar los pilares democráticos sobre los que se asienta nuestra convivencia y poner en riesgo el futuro de las generaciones posteriores. Los extremos se atraen y retroalimentan, el radicalismo moral de la izquierda woke y el negacionismo ultraderechista van de la mano. Si tenemos la piel muy fina y las pasiones se imponen a la razón, el cambio más nimio puede provocar urticaria, y será mejor no decir nada por miedo a ofender. Algo va mal cuando el silencio gana terreno. Frente a los discursos de odio, a la dialéctica amigo-enemigo, es pertinente dejar a los docentes que hagan lo que saben hacer, transmitir conocimientos y valores basados en la dignidad de todas las personas, dirigidos a una formación integral. Junto con la educación, la moderación es el mejor antídoto contra esta epidemia que se alimenta de la intolerancia. Esperemos que se imponga frente al ruido que la rodea. Confiemos en que quienes nos gobiernan no la pierdan nunca.

