e los que estamos en los 80, es una obviedad decir que nos encontramos transitando por la última etapa de la vida. Algún optimista irreflexivo de entre mis coetáneos podría decir: eso es cierto, pero también lo es que se muere mucha más gente de ... los 70 a los 80. Verdad irreflexiva, porque ese optimista no tiene en cuenta que si los muertos de los 70, lo hubieran hecho al principio de los 80, solo habrían tenido una pírrica prórroga. Pero ¿quién piensa que la última etapa de la vida tiene lugar a los 80? ¿Todos? Ciertamente, sí; pero con una gran diferencia entre los que no han llegado a esa edad y los que estamos en ella.

Los primeros lo hacen de forma ocasional, de pasada y casi siempre ante un estímulo concreto que lo propicia y sin ocasionar implicación personal. Algunos de entre ellos, sí se implican, son aquellos que lo hacen al pensar en un padre o un abuelo de esa edad, o con más frecuencia en una madre o una abuela, dado que la mujer es más longeva que el hombre, y lo hacen, y así debe ser, con un punto de pesar y tristeza por lo que más pronto que tarde va a ocurrir para, a continuación, seguir con el día a día de sus asuntos y de sus proyectos vitales. Es ley de vida.

Los segundos, tampoco es que lo pensemos de forma obsesiva, algunos sí lo hacen, los que están deprimidos, desnortados y andando por la vida como pollo sin cabeza, pero todos los de los 80 pensamos en esta etapa final, en la que nos encontramos, con la intensidad de lo que le es genuino: que hemos llegado al final del camino y ante ello no hay alternativa. Los que por suerte nos encontramos con buen estado de salud, solemos tener un deseo muy fuerte: que sigamos así durante mucho tiempo, que podamos mantener la autonomía, que nuestras actividades básicas las atendamos por nosotros mismos, que mantengamos razonablemente bien las funciones mentales superiores con la capacidad cognitiva suficiente y que cuando ya no pueda ser así, tengamos una muerte rápida y sin dolores. Y que los que nos quieren, no sufran mucho y se recuperen pronto del vacío que les ocasionará nuestra ausencia. Sin embargo, los que están mal, tienen graves enfermedades, necesitan continuos cuidados médicos, su vida es un permanente sufrimiento y ya dependen de otros para seguir viviendo… ¡no quieren morirse!

¿Por qué a unos y a otros, a todos los de los 80, nos sucede lo que he dicho? Nadie puede saberlo a ciencia cierta. Una posible explicación es que, en cualquiera de las etapas anteriores de la vida, todos tenemos referencias y expectativas de la siguiente, pero en ésta, al ser la última, no podemos conocer qué le sigue y, ante la incertidumbre, ante lo desconocido, entramos en especulaciones. Para unos, lo siguiente es la nada. Para otros, alguna forma de vida eterna. La pregunta es qué hacer cuando no hay posibilidad de vivir una posterior etapa. La respuesta es sencilla: renunciar a proyectos de vida en un futuro y no dejar por ello de ocuparse con entusiasmo de nuestros intereses actuales.

Ya, me dirá un pesimista, pero qué le queda a los del grupo de enfermos graves, con mucho sufrimiento, con frecuentes visitas a sus médicos, etc. En estos casos la repuesta es, aunque dolorosa, sencilla; su vida diaria está plenamente ocupada con la gestión de su enfermedad, ejercen de enfermo las 24 horas del día, no les queda otra cosa, pero esta motivación y actividad suele llenarles del todo, su vida, ¡qué paradoja!

He de confesar que siento envidia de nuestro amigo el optimista irreflexivo que, llegado a este punto, dirá: «Siempre hay motivos poderosos para querer seguir viviendo. ¡No te preocupes por lo que no tiene solución! ¡No te comas la cabeza! ¡No seas pesimista!».