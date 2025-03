Ribera del Marco (columna vertebral de Cáceres)

Cuando nos avisan de preparar un artículo para su publicación, tardamos varios días en decidir el tema a tratar. Desgraciadamente en los tiempos actuales hay ... infinidad de causas necesarias de denunciar, por el bien de Cáceres y sus ciudadanos.

Cierto es que en el cajón de espera tenemos muchos temas de los que escribir, pero hoy hemos optado por la que consideramos 'Columna Vertebral de nuestra ciudad'. La suciedad y el abandono por parte de las instituciones es más que evidente y lamentable. Son varias décadas de promesas y de inversiones que no llegan. Por falta de dinero, por falta de interés o quizás por un gran desconocimiento histórico de que Norba se construyó junto a una magnifica y rica Ribera, no solamente de abundante agua, sino de restos arqueológicos de diferentes civilizaciones (romanas, musulmanas, medievales, etc.), tal y como lo demuestran numerosos hallazgos.

No ha bastado que investigadores locales y foráneos de siglos pasados escribiesen largo y tendido sobre la Ribera del Marco, ni los hallazgos de variados elementos de notable antigüedad, o el valor acuífero, cinegético, etc. en un magnífico cinturón verde histórico junto a la ciudad.

Desde nuestras primeras visitas a aquella rica zona en los años sesenta del pasado siglo hasta la actualidad, hemos ido conociendo un espacio que en otras ciudades lo tendrían como un verdadero paraíso. Lugar de disfrute de los cacerenses y de atractivo histórico para los visitantes.

Esta columna vertebral de la ciudad merece una profunda tarea de limpieza, de cuidado y mantenimiento continuo, de estudio arqueológico y de difusión de las zonas de cultivo, en otro tiempo magnífica despensa de nuestros abuelos y padres.

El Calerizo, pieza fundamental de este rico terreno, lleva siglos beneficiando a Cáceres a pesar del trato recibido. Cuantas generaciones tendrán que pasar para prestar a esta histórica zona la atención necesaria.

Al final va a ser cierto ese dicho que afirma: «Hay que ser de Cáceres para sentir y querer a Cáceres».