No sé por qué la noche de aquel 5 de noviembre de 1997 el cielo se abrió de aquella manera sobre Badajoz. Pareciera que estaba ... enfadado sin motivo. Pero, a conciencia, dejó caer toda el agua que guardaba. Yo, por aquellas fechas, pasaba unos días en Coruña, en casa de mis padres. Y, a través de la pantalla de aquel televisor Philips, veíamos desolados desde el sofá cómo aquel torrente de agua enlodada corría y corría, partiendo por la mitad la vida de tanta gente.

Llegué a Badajoz, por primera vez, hace veintidós años. Es la ciudad donde más tiempo he vivido de forma continuada. Y, en más de una ocasión, he pensado que es curioso que el trabajo me haya traído a este lugar que, en mi cabeza, era solo una sucesión de las imágenes de aquellos días en el Telediario. Y que, de no haber venido aquí, jamás habría podido ubicar con total sentido de la realidad. Entré de noche y por la carretera de Sevilla. Y, quizá por el agotamiento del viaje, no pude pensar ni por un instante que aquellos tabiques, azulejos y suelos –rotos y al aire– que yo veía, fueran los restos de la riada. Ni que aquel encauzamiento hormigonado, que más o menos vislumbraba, fuera el paso por el que el Rivillas se habría apresurado desbordado.

En el especial que este periódico publicó al cumplirse 25 años de la tragedia, un vecino de aquella zona contaba cómo –por prevención– tenía colocados delante de su casa unos palos en los que había grabado distintas marcas de altura. Cuando el agua que discurría por su calle alcanzaba la segunda marca, sabía que el peligro acechaba. Entonces él, supongo que con la ayuda de su familia, subía los muebles desde el bajo a la primera planta de su casa. Al leerlo, su testimonio me ha devuelto el mismo escalofrío que, en su momento, me produjeron aquellas imágenes de la riada. Porque destila una precariedad y una resignación en la que nunca debería haberse encontrado nadie. Ni nada.

Dicen que el agua tiene memoria y siempre busca volver a su lugar natural. Como las personas que, tantas veces, necesitamos regresar a donde poder ser niños de nuevo porque la vida se nos hace demasiado grande. Pero la mente construye asociaciones extrañas. Y tras echar bien las cuentas –y hablar con mi madre–, he de admitir que, cuando aquel cielo reventó veinticinco años atrás, yo no estaba en Coruña. Ni con mis padres. Tampoco lo estuve en los días que siguieron. Pero, seguramente, he querido creer que me encontraba sentado en aquel sofá porque ese recuerdo inventado –después de tanto tiempo viviendo en Badajoz– me resulta mucho menos traumático.

Hoy, con esta columna, he querido saldar mi deuda de gratitud con esta ciudad que –si me lo permiten– es ya también un poco mía. Y aunque, quizá, algunos piensen que recordar aquellos hechos no es la mejor manera de agradecer nada, prefiero no esperar a que la vida me ofrezca la coartada perfecta. Por si esta no llega. O soy yo el que no alcanza. Y aunque dar las gracias no sea una obligación de pago –como la del recibo de la hipoteca–, ustedes ya habrán intuido que mi corazón… no se parece en nada a un banco.