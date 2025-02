Reynders, ante la obcecación

Comenta Compartir

La visita, trufada de reuniones institucionales y políticas a varias bandas, cursada a Madrid en las últimas horas por el comisario de Justicia de la ... UE, Didier Reynders, se ha topado con el muro de bloqueo que han levantado el PSOE y el PP en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El viaje de Reynders se había teñido con un barniz extraño, dado que su portavocía de las reiteradas advertencias que viene lanzando la UE a España para que, primero, actualice el gobierno de los jueces y, luego, proceda a despolitizar el sistema de elección de los vocales no debía confundirse con una tarea mediadora que no le compete como tal. El comisario tuvo que aclarar que no va a ejercer de intermediario en una «cuestión interna» del Estado español, pero elevó la alerta comunitaria al constatar que Pedro Sánchez no puede asumir la Presidencia de la UE en 2023 bajo el estigma de una parálisis que va para cuatro años. Resultó descorazonador que ninguno de los dos negociadores del Gobierno y el PP –Félix Bolaños y Esteban González Pons– pareciera sentirse concernido por los avisos de viva voz de Reynders, cuando lo que está en juego es la entereza de nuestro Estado de Derecho y su credibilidad en la Europa de la separación de poderes.

