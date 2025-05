Los reyes majos

Comenta Compartir

Tom Cruise y yo no nos conocemos. Pero, ahora que lo han homenajeado en Cannes, he recordado que una vez estuvimos a punto de hacerlo. ... Ocurrió hace años, por un asunto de trabajo. Coincidí con unos mandamases de la Cienciología y, al hilo de la conversación, me invitaron a visitar su sede en Madrid. Como Tom es de los suyos, y hasta inauguró el edificio, yo supuse que se pasaría por allí con frecuencia. Y, por eso, nunca fui. Ni les llamé. Por si me lo encontraba. Y por si me sonreía…, con sus dientes blancos. Tan blancos. Y yo, deslumbrado, firmaba y terminaba cienciólogo. Pero con mis dientes, claro, y sin nada que inaugurar.

A la Reina de Inglaterra sí la conozco. Aunque nunca lo cuento, por discreción, nos codeamos con frecuencia, pero no por whatssap. Por si Pegasus nos vigila. Ambos somos tronistas, pero no de la tele. Ella cumple setenta años en su trono y yo, seis con el mío –que es de Roca y comprado en Almacenes Nieto, Badajoz–. Su Majestad, que en realidad se llama Isabel Alejandra María, acaba de recibir al jeque-emir de Qatar: sí, ese señor que se ha pasado por España para arreglarnos lo del gas. El emir, ahora, ya parece de casa: como el lector del contador de Gas Extremadura, solo que con más pasta. Y más esposas. Pero solo dos o tres, nada más. El Rey emérito y yo ni nos conocemos. Y eso que los dos hemos rampado por Sanxenxo. Ambos anhelamos volver allí, aunque él más que yo. Porque yo ya no tengo quince años. Y como, intuyo, él tampoco, cada vez que su jet aterriza y enfila la escalerilla de bajada, yo hiperventilo. Y me veo a pie de pista, con el resto del pueblo, gritando en bucle: ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Y se va a matar! Con angustia. Porque pienso que, si se parte la cadera buena, a ver cómo sube de nuevo al avión. Y Abu Dabi –lo he consultado– está muy lejos. Y a mí, con el corazón en la mano, no me parece una distancia prudente como para poner a un anciano a andar. Así que he discurrido que, como esos países caen todos cerca, si le pedimos otro favor al jeque-emir, malo será. Ya ven: de cerca, casi nadie es lo que parece. Ni al revés. Y, por eso, no habrá nunca cabalgata de mayo que reemplace la de enero. Ni jeque-emir que suplante a Gaspar, ni reina que destrone a Melchor, ni emérito que deponga a Baltasar. Porque estos reyes, de ahora, son majos. Pero con j. Y tan reales que hasta salen en minúscula en la RAE. Y, al final, con tanta dosis de cercanía y de verdad, empiezan a recordarme demasiado a Tom Cruise, cuando no lleva sus dientes blancos. Y a Texas, y sus colegios, cuando a los niños les impiden soñar…, con el 5 de enero.

