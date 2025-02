La reyerta del PP

Comenta Compartir

Vaya berrinche el de las dos bandas peperas, que parecen latinas, al disputar «a muerte» su hegemonía, dentro del mismo partido. Su militancia se asfixia en la UCI, sin vacuna eficiente para que levante el vuelo su emblemática gaviota, desde las humeantes cenizas de una ... ingenua gresca que acabó en hoguera, con tantos rescoldos: los del frente presidencialista y los del comunitario de Madrid al cielo del ocio y del negocio, semillero de votos y origen de las discordias. ¿Por qué tan tamaña confrontación de Casado y Ayuso, amigos desde siempre? ¿Porqué no se enterraron las discordias? El 'quid' de la cuestión estriba en que ambos guerrilleros han lavado sus «trapos sucios» extramuros, sin ocultarlos en sus despachos. Los miles de euros comisionados al hermano de Ayuso por gestionar la compra de mascarillas en China, con dinero público, una contratación urgente, bendecida como loable salvadora de vidas madrileñas, figurando tal gestión comercial en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Pero Casado se divorció políticamente de tal éxito, por entenderlo como una falta de ética, dada la vinculación fraternal al presupuesto público madrileño, y no a un código ético de buenas conductas, pero no verbalista sino escrito (que no lo estaba) porque rompería, como en este caso, el principio de igualdad de derechos laborales de todos los familiares de los directivos peperos, con el resto de terceros concurrentes a la contratación pública. Esta algarabía cismática está minando la flotación del PP, que puede hundirse como el Titanic, a pesar de estar concebido para surcar aguas tan tormentosas como por las que navega la democracia española. O una categórica autocrítica solutiva de este conflicto... o PP vocero de Vox.

