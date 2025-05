La situación dantesca creada en el PP a partir de una filtración de espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ... propiciada por los propios órganos del partido, viene de lejos. La dirección del PP tuvo conocimiento de la existencia de contratos de la Comunidad de Madrid para la adquisición de material sanitario a través de una empresa de la que el hermano de Ayuso habría percibido gran cantidad de dinero de comisión. Si Pablo Casado tenía dudas sobre estos contratos, ¿por qué no llamó entonces a Ayuso y se hubiera aclarado todo este órdago? Pero Casado y Teodoro García Egea aprovecharon la popularidad de Ayuso para que participara y diera relieve a las elecciones de Castilla y León, cuya presencia convencería a muchos votantes a decidirse por el PP. El resultado del espionaje, encabezado al parecer por Ángel Carromero, debería haber servido para que tanto Casado como Egea la hayan tratado de coaccionar para que depusiera su intención de presentarse a las primarias para ser nombrada presidenta regional del PP, cosa que no consiguieron y sí abrir un cisma que destruya al principal partido de la oposición.

Y como acredita el dicho popular: «A río revuelto, ganancia de pescadores». MásMadrid se lanzó sobre la yugular del PP presentando denuncias en la Fiscalía. Y hay quien llega más allá, como el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, quien afirma que el escándalo orgánico del PP es una mala señal a la ciudadanía. El portavoz del PSOE critica los intentos del PP para deslegitimar las instituciones y afirma que no ofrece garantías como alternativa de gobierno. Señor Gómez, desde la asunción de la democracia en 1975 fue el PSOE el que introdujo la nueva corrupción en España. Durante el primer mandato de Felipe González, Filesa y demás, los fondos derivados del Imserso hacia el partido por el primo de José Bono y aquel inolvidable ni Flick ni Flock que nos costó perder un excelente embajador en Alemania. Los casos de Luis Roldán y Mariano Rubio. El ruidoso asunto del hermanísimo Juan Guerra, el del ministro de Pesca y Alimentación Vicente Albero, el GAL o terrorismo de Estado. Los ERE de Andalucía, donde han sido procesados dos expresidentes. Detención de cinco concejales por corrupción en el Ayuntamiento de Cornellá, todos del PSOE. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 7 años de prisión y un día al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y a 4 años y un día al ex director general de Trabajo, Juan Márquez, por la macrocausa de los ERE, por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco)... ¿Ven alguna diferencia entre el PSOE y el PP en los presuntos y otros no tan presuntos casos de corrupción?