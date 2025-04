La revolución de plata

El progreso técnico y económico es como el tren imparable de la película 'Snowpiercer' (2013), dirigida por el surcoreano Bong Joon-ho, realizador también de ' ... Parásitos'. Snowpiercer es un tren, creado por un magnate del transporte e inventor, que da vueltas al mundo impulsado por un motor de movimiento eterno. Sus pasajeros, segregados según su clase social –las élites viajan con todo tipo de lujos en los vagones delanteros y los miserables en los traseros en condiciones infrahumanas–, son los únicos supervivientes de un fallido experimento para paliar el calentamiento global que sume al planeta en una nueva edad de hielo extinguiendo casi toda la vida.

En nuestra férrea sociedad de rendimiento, como la ha bautizado otro surcoreano, el filósofo Byung-Chul Han, los mayores no es que sean relegados al furgón de cola, son expulsados del tren supersónico del progreso. Y es que el progreso no mira atrás, se desprende de todo lo que lo frene. No tiene memoria histórica, no le importa qué hicimos, solo qué podemos hacer. En este mundo 'progresista', nacemos con una vida útil, como cualquier cosa, terminada la cual pasamos a ser inútiles. La población activa es la que está en edad laboral y trabaja o busca empleo. Los pensionistas, en cambio, son clasificados como población pasiva, parásitos que viven a costa de los activos y lastran el progreso. Nos olvidamos de que su pensión se la han ganado con creces durante su 'vida útil' y de que nuestro presente está construido sobre sus espaldas. Pero no cabe descanso del guerrero para una sociedad en guerra perpetua. Se da así la paradoja de que a medida que cumplimos años, más nos vamos descolgando del progreso. Se da otra paradoja: hay un creciente desdén por los viejos en una sociedad cada vez más envejecida.

Mas nuestros mayores han dicho basta ya y han iniciado una revolución de plata contra un sistema que los margina. El detonante de su indignación ha sido el maltrato de la banca, símbolo del capitalismo rampante. 'Soy mayor, no idiota', es el lema de la campaña encarnada por el jubilado Carlos San Juan, que reclama a los bancos una atención más humana para con las personas sin destreza para hacer gestiones bancarias a través de medios digitales. Pero la exclusión financiera es solo una parte de la creciente exclusión social que sufren nuestros mayores en una sociedad en la que las relaciones humanas se van mecanizando al mismo ritmo que las máquinas se van humanizando peligrosamente, como ya anticipó Kubrick en el film '2001'.

Se da así una tercera paradoja: el progreso técnico y económico está generando una regresión social (la creciente desigualdad y el auge de la totalitaria China y de los nacionalpopulismos –nuevo rostro del fascismo– en Occidente son síntomas), amén de destruyendo el planeta. Pero para el maquinista del progreso y sus sacerdotes son meros efectos colaterales, un precio que hay que pagar para evolucionar. Una lógica infernal denunciada por Walter Benjamin, quien advirtió hace casi un siglo, en un momento claroscuro como el que vivimos hoy: «La catástrofe es el progreso, y el progreso es la catástrofe. La catástrofe es el 'continuum' de la historia». Por tanto, urge tirar del freno de emergencia de la locomotora de la historia para detener su curso desenfrenado y evitar la catástrofe. Para el filósofo alemán, eso, y no el resultado esperable del progreso económico y técnico, como creen tanto comunistas como capitalistas, es la revolución. Y en vez de los jóvenes, la están haciendo los mayores.