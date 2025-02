Los revisionistas

Comenta Compartir

Almodóvar siempre me pareció ocurrente. Leer a Fernando Poblet, 'Contra la modernidad', me vacunó. A Pedro, como a Azaña, quizás le traigan a maltraer sus ... verrugas, pero D. Manuel fue capaz de escribir esto: «Cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección [...] la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón»...

«Nuestras hijas e hijos y las siguientes generaciones sabrán cómo fue la historia de los vencidos y de las vencidas, las pequeñas historias que sucedieron en los márgenes, las grandes preguntas que sostienen todavía esos nombres anónimos derrotados por una historia implacable». No se pueden decir más tonterías con menos palabras. Son de Sánchez, el insomne, en la muerte de Almudena Grandes. Muchos han hecho de la guerra civil su modus vivendi y operandi. Pedrooo sabía –¡qué lección de altruismo!– a lo que se atenía con 'Madres paralelas', pero era más necesario que nunca recordar de dónde venimos y contrarrestar el revisionismo de la extrema derecha. Sus voces no son mayoritarias, pero hacen mucho ruido y contaminan la vida política española». ¿Conocen estos artistas –comprender es imposible sin conocer– lo que decía en la Transición Marcelino Camacho Abad, al que sí admiré? «...Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores». Y lo que decía Aspiazu, el cabrón que puso la cristalería en el bajo del inmueble donde vivía la viuda de Ramón Baglietto, el señor que le había salvado la vida y a quien Azpiazu, en pago, asesinó: «Yo no soy asesino. He matado por necesidad histórica...».

