Revisión de las zonas de protección en Extremadura

Un 32% de la superficie de Extremadura, 1.300.000 hectáreas están declaradas de un modo u otro como superficie protegida. No se trata de ... un dato menor. Si lo comparamos con el resto de España, veremos que nuestra región, representando tan solo el 8,2% de la superficie española, alcanza un 24% de la superficie terrestre total protegida con carácter nacional. Es decir, una de cada cuatro hectáreas protegidas en España lo son en Extremadura, un dato que ya de por sí pone en entredicho cualquier criterio que se pudiera haber utilizado.

Pero no queda ahí la cosa. Si la comparativa la realizamos con otros países de Europa, veremos que mientras Holanda o Dinamarca protegen 0,03 y 0,06 hectáreas, respectivamente, por habitante, en Extremadura multiplicamos ese dato por más de veinte llegando a 1,32 hectáreas por habitante... Algo falla, o somos el paraíso de los paraísos de la Unión Europea o nuestro afán proteccionista sobrepasa cualquier límite...

A la vista de los datos anteriores deberemos hacer un análisis no solo de las razones, si las hay, para tener ese grado de protección, sino también de sus consecuencias, que sin duda las tiene.

Algo falla, o somos el paraíso de los paraísos de Europa o nuestro afán proteccionista sobrepasa cualquier límite...

Extremadura cuenta con 1.100.000 hectáreas aproximadamente de ZEPA (zonas de especial protección para las aves) divididas en 71 enclaves repartidos por toda la geografía extremeña, desde zonas de regadío, riberos, embalses, sierras, llanos o dehesas, así como otras zonas. Es evidente que esta superficie protegida se ve condicionada por numerosas restricciones a la implantación de cualquier actividad económica, y esas limitaciones, dependiendo de la zona en que estén situadas, agrícola, turística, ganadera, industrial, forestal u otras, repercuten en mayor o menor medida en el desarrollo de la región, y lo hacen de forma indubitada e inversamente proporcional al potencial de cada comarca afectada, tanto que, si consultamos alguno de los datos que lo aseveran, las poblaciones afectadas por las ZEPA o LIC (lugares de importancia comunitaria) han perdido un 15% más de efectivos demográficos que la media...

No admite duda que contar con un 32% de superficie protegida con sus restricciones correspondientes bien vale un estudio científico riguroso, independiente y sin sesgo ambientalista, que avale no solo la idoneidad de las zonas sino también su trascendencia económica. No es igual una ZEPA en la mejor zona agronómica de la región como puede ser la de los Llanos de la Albuera que otra en Las Hurdes, o la de los arrozales de Vegas Altas comparada con cualquier ZEPA de Sierra. No es igual una zona especial de conservación en la cara sur de Gredos que la situada en un embalse construido por el hombre en Valdecañas a poco más de 150 kilómetros de Madrid y cuyas controvertidas y, para algunos, endemoniadas construcciones solo afectan al 2% de la zona protegida. Extremadura y su campo evolucionan, o lo intentan para subsistir. Iniciativas turísticas, agroindustriales, de cultivo o ganaderas, entre otras, se enfrentan a diario a una amalgama de figuras de protección que dificultan sobremanera su implantación y a las que lejos de proponer correcciones con sentido común, cuando proceda, para adecuarlas a la cacareada sostenibilidad, se deniegan con un acusado criterio fundamentalista amparado en una normativa que también lo es...

En este momento en el que la Junta de Extremadura está revisando los actuales límites de las ZEPA, sería obligado, a mi juicio, contar con la ciencia, con la Universidad, con estudios científicos de rigor, sin sesgo ni sospecha... que a la vez que contemplen o no la necesidad de proteger esta o aquella zona y/o especie, no olviden que prioritariamente habrá de protegerse el desarrollo de nuestra región, de su campo y de sus gentes, para evitar el abandono del medio rural, abandono que conllevará, como ya está sucediendo, no solo el despoblamiento y la pobreza, también, paradójicamente, la pérdida de aquellas especies de fauna y flora que se pretenden proteger. La cuestión no es baladí, de nada nos vale ser el paraíso medioambiental europeo si ello, como hasta ahora, no reporta beneficio de tipo alguno para la región, más bien todo lo contrario... Estudiemos con conocimiento y detenimiento dónde y cómo se protege y que esa protección no ignore ni penalice nunca a la gente del campo, principales valedores de su conservación. No volvamos a caer en el proteger por proteger, sin fundamento científico y solo con el aval de aficionados a un ambientalismo de salón con oposición, o sin ella, que también los hay...

Hace unos años, representando a Extremadura en el Grupo Consultivo de Bosques y Corcho de la UE tuve la ocasión de asistir a una conferencia impartida por un alto funcionario de Medio Ambiente de la UE, donde, entre otras lindezas, nos conminaba a los países del sur de Europa a convertirnos en el paradigma de la protección ambiental dejando la producción y el desarrollo en manos de ellos. Naturalmente le contesté como merecía, Extremadura es una región donde desde hace centenares de años se produce protegiendo, incluso diría más, se protege, produciendo, y seguiremos haciéndolo si nos dejan. Ahora nuestros actuales responsables políticos tienen la palabra, rectificar y decidir entre una Extremadura libre de cargas y complejos, dueña de su futuro, con un campo abierto al desarrollo, innovador y productivo, y siempre, claro está, en equilibrio con el medio ambiente, o un campo sagrado e intocable abandonado a su suerte y abandonando a su gente, y más aun, hipotecando su desarrollo por un exceso de celo ambientalista, tan infundado como perjudicial y en el que desgraciadamente ya tenemos un ejemplo sin vuelta atrás, la isla de Valdecañas...