Retroceso vecinal en Cáceres

El colectivo vecinal de Cáceres y de Extremadura no es una excepción al resto de España, si nos referimos a las corrientes desestabilizadoras internas que nacen para tocar las narices. El de Cáceres tuvo que enfrentarse hace años a una de ellas y al gobierno ... municipal, que la apadrinaba. Los tribunales de justicia hasta en tres ocasiones dieron la razón a la Agrupación Vecinal de Cáceres, frente a elementos folclóricos de la sociedad cacereña. La Agrupación, después de años de ostracismo y autoaislamiento, había suscrito su unión a la Confederación Regional y a la Confederación Estatal, adquiriendo participación en estos ámbitos, y creciendo hasta llegar a ser en 2019 sede de la Asamblea General de la CEAV, la de mayor participación nacional hasta ahora, fruto de todo el trabajo de integración, transformación y relaciones institucionales realizado durante años anteriores. Influyó en soluciones locales, como la del servicio del bus urbano, por citar solo un ejemplo, y que contribuyó con el resto del movimiento nacional promoviendo iniciativas populares de distinta índole, como la ILP por la dación en pago, que aunque no fue atendida debidamente en el Congreso de los Diputados, sirvió para que hoy se comiencen a generar soluciones al problema de los alquileres y de las hipotecas.

Las cosas en la Agrupación nunca fueron fáciles, pero debían cambiarse desde dentro y así se hizo, quedando para los que vinieran detrás un colectivo unido. Sin embargo, en los últimos días he tenido conocimiento del paso atrás dado por la Agrupación, al desligarse de la Confederación Regional por no compartir el funcionamiento de ésta. Es un 'deja-vu' de la escisión que se produjo en la Agrupación de Cáceres, cuyos disidentes montaron un colectivo que ya no existe... en ningún sitio. Irse de la Regional, además de tirar irresponsablemente el trabajo hecho hasta ahora, es propio de quien no tiene conciencia colectiva ni argumentos para convencer. Muy mal hecho.