Retrasos y puentes

Me dirijo a los sufridos mutualistas de Muface para darles un consejo. Si tienen que hacer alguna gestión en semana o fechas anteriores a puentes, ... consideren que esta puede demorarse más de quince días.

Presenté en la delegación de Badajoz el 30 de noviembre un informe médico (para continuidad de un tratamiento de enfermedad crónica de hace más de diez años) y recetas para su autorización. El funcionario que me atendió dijo que las enviarían a domicilio autorizadas en dos o tres días. El 13 de diciembre, tras varias llamadas telefónicas, me comunicaron que justo ese día las habían recibido del coordinador médico. Al preguntar el motivo de la demora me contestaron: «Señora, ¡ha habido puente!». Así ya saben, a las muchas trabas que nos pone esta administración hay que unir otras: puentes, festivos y vacaciones. El día 15 de seguía sin recibir las recetas.