Retraso incomprensible

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tres años de retraso sin que haya noticias de que los dos principales partidos, PSOE y PP, cuyo concurso es necesario para conseguir la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara baja, hayan fijado ... fecha para cumplir el mandato constitucional. Se han renovado recientemente las instituciones que requerían idéntico consenso –Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos y Defensor del Pueblo– pero no hay indicios de que el órgano de gobierno de los jueces vaya a seguir el mismo camino. Los populares imponen como condición la reforma del sistema de elección de los consejeros, algo a lo que se oponen los socialistas, que sacaron adelante una ley para impedir los nombramientos con el CGPJ en funciones. Así las cosas, la justicia padece la falta de iniciativa de los políticos, lo que le causa un daño irreparable en su prestigio y en su eficiencia. En una situación en cierto modo parecida en 1996, Pascual Sala amagó con aceptar la dimisión de sus consejeros si los políticos no cumplían con su obligación y la estrategia fue eficaz. Aquí, los consejeros no se han rebelado todavía. Habrá que seguir esperando.

Opinión HOY