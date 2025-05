Retraso en las citas médicas

Mi pregunta es ¿por qué?, al igual que muchas personas que vivimos en Badajoz, y que tenemos asistencia médica en las consultas de Zona Centro ... en Ronda del Pilar

Las dos últimas peticiones de cita efectuadas para una consulta médica en cualquiera de las tres modalidades me las dieron para diez días después. No entiendo los motivos porque no creo haya aumentado el número de pacientes y el de médicos, que sepa, es el mismo. Antes de la dichosa pandemia las consultas para visita presencial, se daban con un periodo de tres a cuatro días, al igual que para recetas, con la salvedad de que para este último caso, en alguna que otra ocasión te la daban para el día siguiente.

No creo que haya aumentado el número de pacientes, más bien al contrario,

Estimo deberían organizar mejor la atención medica, porque no es lógico este retraso tan abrumador. Solicité cita el día 20 de febrero para recetas y me la dieron para el día 3 de marzo. Vamos a determinar asistir a consultas urgentes para ser atendido antes. Espero y deseo se solucione este enojoso asunto