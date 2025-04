Retos para un nuevo curso

Comenta Compartir

Son muchos los que han opinado sobre la historia y sus objetivos, incluso alguien tan abominable que no usaré su nombre, pero que escribió: «No ... se aprende historia con la sola finalidad de enterarse de lo que fue, sino para encontrar en ella una fuente de enseñanza necesaria al porvenir y conservación de la propia nacionalidad». No suena mal, si se hiciese tanto hincapié en lo de defensa de la nacionalidad. Es cierto, es un término de uso frecuente en España, primero como proclama constitucional, que vino a recoger el pensamiento de Anselmo Carretero, aunque con desigual estructura, y después se ha convertido en matraca, porque de la nacionalidad algunos quisieron hacer nación y naciones diferentes. Es cierto, los padres de la Constitución no determinaron cuales eran nacionalidades y cuales regiones. La ambigüedad también está presente aquí. Y aquí está la cuestión.

Creímos aquello de aproximar la administración a los administrados y se crearon reinos de taifas a imitación del nacional existente, pero de difícil mantenimiento en términos económicos. Son muchos gobiernos, parlamentos, defensores del pueblo y algunos con policías autonómicas con cargo al presupuesto general del Estado, pero de dudosa lealtad, como pudimos ver en el golpe de Estado en Cataluña (2017) o al mozo de escuadra Donaire, que tras llamar al odio contra un niño no fue suspendido de empleo y sueldo ni, que sepamos, abierto el correspondiente expediente disciplinario… Estos 'reinos' son más controladores y exigentes que el napoleónico al ser más próximos y, por tanto, más impertinentes, abusivos y molestos. La ecuación ingresos/gastos es difícil de soportarla. Creo que nos hemos pasado. Es conveniente la redimensión del gasto público antes de la supresión total del mismo, que siempre puede implicar riesgos peligrosos y, por otra parte, sus gastos difíciles de asumir, pues el tiempo no está para bollos, sobre todo con la que está cayendo. La historia, como dijo Cervantes tenía que ser «advertencia de lo por venir», pero no supimos entender el pasado ni fue suficiente aviso del presente. Así, mientras unos creíamos en la lealtad constitucional otros a su socaire labraron barreras de incomprensión y separación. Y están en ello. No han respetado ni el minuto de silencio el 17-A en Barcelona. El instrumento más importante ha sido la utilización de las lenguas cooficiales constitucionales, pues pasaron de ser consideradas riqueza cultural colectiva a tabla de confrontación y separación y a tener más amparo en el mundo de los derechos que los propios individuos. Una cosa es, a mi entender, su reconocimiento, aprendizaje, protección como bienes culturales a proteger y salvaguardar y otra bien distinta la de ser instrumento de discriminación entre los individuos, cuando el bien supremo a defender, por encima de cualquier otra debe ser la lengua común, que no es discriminatoria, y establece un plano de igualdad entre los individuos, en el acceso al mundo laboral y al funcionariado. En la actualidad el único idioma que no está protegido es el castellano/español. Caso único en el mundo que el idioma oficial, que todos tienen el deber de conocer y el derecho de usarlo (CE. Art.3), esté marginado y todo ello, lamentablemente, gracias a un partido que en sus orígenes tuvo como objetivo la libertad, pues con ella se identificaba, y la protección de los más desfavorecidos socialmente. No se puede jugar con ventaja, porque estaríamos dando pie a introducir otros parámetros discriminatorios como el de la procedencia territorial y los territorios tampoco, a pesar del interés desmedido de algunos, tienen derecho alguno. ¡Derechos solo tienen los individuos! En el último territorio que se ha perpetrado un nuevo atentado contra la lengua común ha sido en las Islas Baleares, donde el castellano dejará de ser vehicular en la enseñanza. ¡Todo por la Patria! Rezaba en el frontispicio de las casas-cuartel de la Guardia Civil, ahora todo es por la nueva 'Patria', pues el idioma de riqueza ha pasado a ser instrumento de creación de conciencia nacional. Para Stalin el primer rasgo de una nación era el idioma. Aún recuerdo la vergonzosa desprotección de los derechos de un niño en Canet de Mar. Los derechos de aquel niño fueron pisoteados en el colegio de su pueblo con la complicidad de las autoridades, que se manifestaron contrarias al 25% legal que reconoce la ley al castellano en el currículum en Cataluña. Después han venido los malabarismos leguleyos del Palamento de Cataluña, que no han sido respondidos por el Gobierno nacional. La insolidaridad no es modernidad, ni justicia, es simplemente cobardía que hasta en el mismo Gobierno se practica desde el momento que antepone evitar riesgos a su continuidad a la defensa de la libertad de un niño, por lo que termina siendo cómplice de la persecución. Y si no se defienden los derechos individuales para qué sirve la Constitución, las instituciones y poderes nacidos y mantenidos a su socaire. ¡Mal lo tenemos! Fue la de un niño, cuya situación conocimos, pero han sido muchos los que no pueden ejercer sus derechos, pero ante tal vorágine de irracionalidad nacionalista pocos son los héroes que hacen frente a tanta ignominia. La gente tiene como recurso la autodefensa y meterse hasta debajo de las piedras, si es preciso, y no distinguirse, y refugiarse bajo el recurso del: ¡Que le vamos hacer! Pero cuando hay estos héroes su valentía debería zarandear la conciencia colectiva. No sé si habrá tiempo. En política es difícil corregir entuertos y deshacer nudos, es más fácil cortarlos, pero cuando se corta la sangre brota a raudales y no se sabe cuándo y cómo cicatrizarán las heridas. Piensen que para algunos las heridas de hace ochenta años supuran como en primer día y los orígenes de aquellas probablemente hubo ocasión de evitarlas de haber corregido o tomado otras medidas políticas más acertadas. Estamos ante un nuevo curso escolar (2022-2023) y la enseñanza en español en todos los territorios españoles debería estar garantizada.

