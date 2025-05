Comenta Compartir

Sobre el liderazgo de Feijóo en Galicia, quizá la mejor explicación sea la del gallego Ricardo F. Colmenero en su columna del sábado: «Mi padre ... es un nacionalista que siempre ha simpatizado con el BNG, pero vota a Feijóo. Mi madre, de 80 años, aficionada al tiro olímpico con carabina y que de buena gana iría armada a jugar a las cartas con sus amigas, se encuentra ideológicamente a la derecha de Vox, y también vota a Feijóo». O sea, que siempre gana Alemania (cuando ganaba más), que diría Lineker. A Ayuso le pasa algo parecido en Madrid. Gente que no votaría al PP la vota a ella. Pero ahora tiene una sombra negra por encima y quizá no es momento de presentarse a presidenta. ¿Pero Feijóo? Porque no hay otra cosa. Demonios, que ha rescatado a González Pons y Javier Arenas. Vale que los jóvenes han resultado un desastre, pero esto va a parecer el politburó. Retorno al pasado, aunque solo sea a 2018. Y sin Robert Mitchum y Jane Greer.

