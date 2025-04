El 'retorno' de Nepal

Comenta Compartir

Con el viaje a Nepal que ha finalizado esta semana una nutrida delegación extremeña ocurre lo mismo que con el de hace casi dos años, que todavía no tenemos muy claro para lo que ha servido. Sabemos que se han firmado acuerdos que no pasan de ser declaraciones de intenciones y de buenos deseos mutuos, así que una vez más quedamos a la espera de ver en qué cristaliza todo. A diferencia de entonces, esta vez han ido a Nepal no solo políticos, sino también empresarios, que tienen una mirada más práctica para estas cosas y sus análisis se centran en la relación coste-beneficio y el 'retorno' económico que generan sus inversiones. Ellos advierten de que, si bien se han establecido vínculos con empresarios nepalíes, que nadie espere en el futuro más que algún trueque comercial de poca enjundia. Nepal es uno de los países más pobres del mundo y no cuenta con un tejido productivo que le permita embarcarse en aventuras internacionales a gran escala. Más bien al contrario, se han sentado las bases para que sean los empresarios extremeños quienes colaboren mediante campañas de ayuda, por ejemplo facilitándoles gafas para los niños.

Sí se han traído en cambio los empresarios la sensación de que el complejo budista que se proyecta en el monte Arropez de Cáceres va en serio. Hasta los más escépticos han visto de primera mano la importancia que en la tierra natal de Buda se le da a este proyecto, y no ponen en duda que la Fundación Lumbini, que es la promotora, cuente con suficientes contactos con inversores asiáticos (no de Nepal, sino de otros países con economías más fuertes) como para sacarlo adelante. De hecho, el propio alcalde de Cáceres ha dicho tras su regreso que ahora mismo el principal escollo y lo que va a llevar más tiempo no es tanto la financiación, sino el cambio urbanístico que se necesita para poder construir un complejo así en los terrenos de Arropez.

El aspecto de estos viajes que suele levantar más suspicacias y chascarrillos es cuánto le ha costado a las arcas públicas. Según la información dada por las instituciones que han enviado representantes, no parece que haya sido excesivo. Aseguran que cada administración ha corrido con sus gastos de avión (algo más de mil euros por cabeza) y el resto lo ha pagado la Fundación Lumbini, que afirma haber puesto unos 140.000 euros, ya que al fin y al cabo es la principal interesada en esta colaboración entre Nepal y Extremadura, con la mirada siempre puesta en el complejo budista.

Todo se dará por bueno solo si ese ambicioso proyecto sale adelante y logra hacer de Cáceres lo que venden sus promotores: un atractivo para miles (millones, dicen ellos) de seguidores del llamado turismo espiritual y, por lo tanto, una fuente de riqueza para la ciudad.

Seguimos expectantes.

