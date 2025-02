Comenta Compartir

Errejón cree que Instagram debe avisar de si los cuerpos que ahí se ven han sido retocados. Para proteger la salud mental de los jóvenes. ... Pero vivimos en un mundo en el que, en un anuncio, el Ministerio de Igualdad retoca los cuerpos que muestra en la playa. Te vienen con la plasticidad del cerebro en la gente de menos edad y das gracias por no haber sido adolescente con Instagram, pero lo de creerte la perfección en otros es de bobos. El cine ha sido eso siempre. El cine es mentira y siempre hemos sabido que era mentira. Que Rita Hayworth estaba requetetocada. Pero que me cojan a mí para retocarme a ver si llego a Rita. Claro que hay belleza natural, pero el cine la potencia. Maureen O'Hara era otro bellezón que en el cine se crecía. Por no hablar de Ava Gardner, que era bastante pequeña. Pero discute semejante monumento.

Hay guapos y feos y eso es tan evidente como el resultado de un estudio sobre sexo que da titulares como estos en la prensa: «El 58% de las mujeres de 18 a 25 años ha tenido sexo sin deseo». O «Casi seis de cada diez jóvenes españolas practican sexo sin ganas«. Menuda sorpresa y novedad. No hay que leer 'Testosterona', de la bióloga evolutiva Carole Hooven, que analiza la poderosa influencia de la hormona en las diferencias de sexo y el comportamiento humano. Ha escrito Hughes una columna sobre la proposición no de ley de Errejón (y su cara de pezón al pronunciar la palabra). Dice que es como imponer por ley la revista 'Cuore' y sus aarg a la vista de celulitis o barrigas en las famosas. A mí me gustaría retocar a Errejón. Y a Joyce Carol Oates, de quien han dicho que si no está buena cómo va a escribir de Marilyn Monroe (por 'Blonde'). La salud mental.

