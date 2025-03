El reto son los Presupuestos

Comenta Compartir

La oposición ha parecido asumir en las últimas semanas que la legislatura puede ir para largo pese a la manifiesta fragilidad parlamentaria del Gobierno y ... al cúmulo de investigaciones judiciales sobre corrupción que lo acechan. Pedro Sánchez ha dejado claras sus intenciones pese a que cada votación en el Congreso sea una odisea de incierto final. No existe hoy una alternativa viable, articulada a través de una moción de censura, en condiciones de desalojarlo de La Moncloa, aunque Carles Puigdemont preparó ayer a los suyos para una eventual ruptura con los socialistas si persisten en lo que interpreta como incumplimientos y Podemos está elevado el precio de los Presupuestos. Pero cabe que el escenario no cambie ni aun cuando el Gobierno sea incapaz de aprobar las Cuentas, su próximo gran desafío. De momento no ha ejecutado por segunda vez consecutiva el mandato constitucional de presentar un proyecto presupuestario antes del 31 de octubre por el riesgo de que fuese tumbado por la falta de una mayoría suficiente. Cuando Mariano Rajoy hizo lo propio, el hoy presidente le instó a adelantar las elecciones, un consejo que ahora evita aplicarse a sí mismo a la espera de un momento más propicio.

Las Cuentas son una pieza básica para cualquier Gobierno al plasmar sus prioridades y su financiación. Disponer de unas nuevas resulta aún más indispensable cuando este año se ha funcionado con las de 2023 prorrogadas y la recuperación de las reglas fiscales en la UE obliga a nuestro país a un esfuerzo de reducción del déficit y de la deuda pública que implica modificar los equilibrios entre ingresos y gastos. Su tramitación, a la que el Ejecutivo no puede renunciar sin exhibir una patética debilidad, será la verdadera cuestión de confianza a la que Junts exige ahora que se someta Sánchez. Sacarlas adelante despejaría el horizonte e insuflaría oxígeno al presidente para desarrollar su «agenda progresista» en los dos años y medio que le quedan de mandato. Fracasar en el intento añadiría inestabilidad a una legislatura que si se prolongara solo sería para impedir una hipotética alternancia en el poder. Falta por ver cómo afectan a su desarrollo las causas judiciales en marcha que acosan al Gabinete. El PP cometerá un error si fía exclusivamente a ellas sus expectativas. Los populares siguen necesitados de construir una alternativa sólida capaz de conectar con la mayoría del país y de una dirección consistente a la altura de sus aspiraciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY