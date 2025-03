El retablo de las maravillas

Comenta Compartir

No he visto lo que tenía que ver o la osadía del insensato no tiene límites.

Este fin de semana han estado unos amigos en ... casa, en Granja de Torrehermosa. Han venido en coche desde Madrid. Cuatro horas. Esta tarde han vuelto, Juan tiene que estar mañana en Barcelona a primera hora. Le dará tiempo a descansar. Cogerá el AVE. Seiscientos kilómetros de nada que el tren recorrerá en dos horas y media.

Dice nuestro presidente de Extremadura que «cuando se produce una vergüenza como la del tren extremeño se corrige sí o sí, o si no, uno se va. Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar. Cuando se produce una incidencia, es una incidencia, cuando se producen muchas es una vergüenza, cuando no una desvergüenza, que es lo que es esto, en definitiva, y creo que no es momento de utilizar eufemismos». A no ser que Dios me conceda la misma gracia que a Matusalén, ni conoceré el AVE verdadero de Badajoz a Madrid ni iré en autovía a Córdoba La desvergüenza es no solo la falta de vergüenza sino, como recuerda María Moliner, la cualidad o actitud de una persona que no siente vergüenza por cosas que debían producírsela. Vara, por supuesto, nada y guarda la ropa porque ¿quién se tiene que ir? ¿El gerente de Producción de Servicios Comerciales? ¿Él mismo, que ha consentido el montaje? o Pedro Sánchez que, con nuestra aquiescencia y utilizando al Rey como escudero, venía a dárnosla con queso. Lo de los días previos fue ya todo un sainete, AVE sí, AVE no, alta velocidad, casi... Con 140 kilómetros sin siquiera tener aprobado el estudio informativo y de impacto ambiental, la farsa solo era la punta del iceberg que ha venido a poner negro sobre blanco una tomadura de pelo y el desprecio a quienes no hemos querido ni sabido castigarlos donde les duele, en las urnas. Los de Granja, en medio de la nada, tenemos «la suerte» de ser el último pueblo de Badajoz en dirección Córdoba. Por la autovía A-81 –si ellos tienen la desvergüenza de llamar AVE al Alvia de segunda mano que nos han puesto por qué no puedo yo llamar autovía a la Nacional 432– nos plantamos en Córdoba en poco más de una hora. Y desde allí, en el AVE verdadero, en un hora y cuarenta y nueve minutos en Atocha. Lo tenemos algo mejor que los de Badajoz. Los que lo padecimos, ya nos hemos olvidado del automotor, de Peñarroya y de Almorchón, de lo que era echar un día en llegar a Madrid. Desgraciadamente, a no ser que Dios me conceda la misma gracia que a Matusalén, ni conoceré el AVE verdadero de Badajoz a Madrid ni iré en autovía a Córdoba. Tampoco veré marcharse a nadie, excepto a los gerentes de Producción de Servicios Comerciales.

