HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?

Restaurar la imagen de la Fiscalía

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Álvaro García Ortiz renunció ayer a su cargo de fiscal general del Estado tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, que le condena a dos ... años de inhabilitación. Una dimisión tardía, pues debió producirse tras su imputación, a fin de proteger a la institución que dirigía de una crisis que sólo le incumbía a él mismo. El Estado de Derecho exige el sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley. La democracia se resiente desde el mismo momento en que existe una sospecha razonable sobre el incumplimiento de este principio elemental por parte de una institución del Estado. Durante el mandato de García Ortiz, la credibilidad de la Fiscalía se ha tensado hasta un extremo insostenible. No han ayudado las irresponsables declaraciones de algunos ministros, en las cuales acusan al Supremo de condenar sin pruebas al fiscal general –cuando todavía ni siquiera se conoce la sentencia–. Por ello, la necesidad de restaurar la imagen de la Fiscalía es hoy irrenunciable. La Comisión Europea alumbró el camino para una reforma en su último Informe sobre el Estado de Derecho de 2025, en cuya primera recomendación a España sugería nada menos que «reforzar el estatuto del fiscal general para garantizar su autonomía e independencia del Gobierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  10. 10 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Restaurar la imagen de la Fiscalía

Restaurar la imagen de la Fiscalía